कैंसर से जंग के बीच हिना खान ने दो चोटियों में दिखाया नया हेयर लुक, क्यूटनेस पर फिदा हुए फैंस
Sadhna Mishra
| Jun 17, 2025
हिना खान इन दिनों अपने नए शो 'पति पत्नी और पंगा' और पति रॉकी जायसवाल के साथ अपनी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को लेकर चर्चा में हैं.
पर्दे के साथ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहने वाली हिना ने अब फैंस के साथ अपने नए लुक की क्यूट तस्वीरें शेयर की है.
लेटेस्ट तस्वीरों में हिना खान नाइट सूट पहने दो चोटी बनाएं नजर आ रही हैं.
एक्ट्रेस ने डेढ़ साल बाद बालों में चोट बनाई है और फोटो के साथ लिखा- 'छोटी-छोटी खुशियां भी बड़ी लगती हैं...'
दरअसल, ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से हिना को अपने बाल कटवाने पड़े थे, अब जब बाल वापस आए, तो वह काफी इमोशनल हो गईं.
तस्वीरों में हिना कभी मजेदार और फनी फेस बनाती नजर आईं, तो कभी क्यूट स्माइल से पॉजिटिविटी का मैसेज दिया.
बता दें कि हाल ही में हिना खान और रॉकी जायसवाल ने अपनी शादी रजिस्टर करवाई और अपने प्यार को नया नाम दिया.
