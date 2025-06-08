Hina Khan की बस एक बार देख लो ये 7 फिल्में, फिर जिंदगी कभी बोरिंग नहीं लगेगी!
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 08, 2025
'षड्यंत्र' एक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें हिना खान के रोल को खूब पसंद किया गया है, इसमें उनके गेम को आप आखिरी तक समझ नहीं पाएंगे, ये फिल्म ZEE5 पर मौजूद है.
Source:
Bollywoodlife.com
'अनलॉक' अगर आपको हॉरर और थ्रिलर का डोज एक साथ चाहिए, तो 'Unlock' आपके लिए परफेक्ट है. हिना खान का ये डार्क अवतार आपको चौंका देगा. जो 5 पर मौजूद हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'हैक्ड' हिना खान की एक ऐसी फिल्म है, जिसमें दिखाया गया है, कि कैसे हैकर आपकी लाइफ को पूरी तरह से तबाह कर सकता है. इसे आप YouTube पर फ्री में देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'Wishlist' एक इमोशनल जर्नी है, जो बताती है, कि जिंदगी कब और कैसे बदल जाती है. हिना खान ने इसमें एक सादी लेकिन दिल छू लेने वाली भूमिका निभाई है. जिसे आप PLEX पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'लाइन्स' कश्मीर की पृष्ठभूमि पर बनी हिना के करियर की एक गंभीर और दमदार फिल्म है. इसमें उनकी परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया है. ये जियो हॉटस्टार पर देखी जा सकती है.
Source:
Bollywoodlife.com
'शिदा शिदा नो पापा' हिना खान की इस फिल्म ने ओटीटी पर धूम मचा दी है. फैमिली ड्रामा और इमोशन से भरपूर ये फिल्म Prime Video पर देखी जा सकती है.
Source:
Bollywoodlife.com
'स्मार्टफोन' हिना खान की एस ऐसी फिल्म है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी. कैसे एक साधारण स्मार्टफोन किसी की जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'हाउसफुल 5' एक्ट्रेस जैकलीन का लुक देख दीवाने हुए फैंस बोले- 'अप्सरा लग रही हो'
अगली वेब स्टोरी देखें.