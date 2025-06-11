पति रॉकी जायसवाल संग हिना खान कहां मना रही हैं हनीमून? रोमांटिक तस्वीरों में दिखी झलक
Sadhna Mishra
| Jun 11, 2025
मशहूर टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने 13 साल के रिलेशनशिप के बाद आखिरकार रॉकी जायसवाल से शादी कर ली है.
हिना खान ने अचानक सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें शेयर कर फैंस को सरप्राइज कर दिया था. हालांकि, ये खबर सुनकर लोग काफी खुश हुए थे.
वहीं शादी के बाद रॉकी और हिना अपनी जिंदगी के हर पल को साथ जी रहे हैं और एक दूसरे को वक्त दे रहे हैं.
इसी बीच हिना और रॉकी हनीमून पर निकल पड़े हैं, जिसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस को दिखाई है.
फोटो में हिना और रॉकी किसी रेतीली जगह पर ऊंट की सवारी करते नजर आ रहे हैं. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कहां गए हैं.
तस्वीर का बैकग्राउंड देखकर कहा जा सकता है कि, कपल किसी रेगिस्तान वाली जगह पर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है.
इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा है, 'ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे जीवन को प्यार और साथ से समृद्ध करे.
लंबे समय से एक-दूसरे के साथ रहने वाले इस कपल की बॉन्डिंग अब शादी के बाद और भी मजबूत हो गई है.
