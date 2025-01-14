'इसका कोई धर्म नहीं', Hina Khan के माथे पर टीका देख भड़के लोग, सिद्धिविनायक मंदिर जाने पर किया ट्रोल
Masummba Chaurasia
| Jan 14, 2025
हिना खान जल्द ही वेब सीरीज 'गृह लक्ष्मी' में दिखने वाली हैं, जिसमें वह चंकी पांडे संग नजर आएंगी.
सीरीज के स्ट्रीम होने से पहले हिना खान ने सिद्धिविनायक मंदिर में पहुंचकर बप्पा का आशीर्वाद लिया.
लेकिन इस दौरान एक्ट्रेस हिना खान के माथे पर तिलक देख, भड़के लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया.
एक यूजर ने लिखा- 'अल्लाह के अजब के बाद भी गंदे काम, दूसरे ने लिखा- 'उमराह करने के बाद भी कुछ सीख नहीं पाईं'.
एक अन्य ने लिखा- 'इसका कोई धर्म नहीं है', तो दूसरे ने राखी सावंत से हिना का तुलना कर डाली.
यूजर ने लिखा- 'ये दूसरी राखी सावंत होती जा रही है, कभी हिंदू कभी मुस्लिम', एक ने लिखा- 'अल्लाह से डरो हिना'.
हिना खान कैंसर की इस जंग में भी लोगों को लगातार मोटिवेट करती रहती हैं, और अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखती हैं.
बता दें कि हिना खान पहली बार मंदिर नहीं गईं है, इससे पहले भी वो कई बार सिद्धिविनायक मंदिर जाकर बप्पा के दर्शन कर चुकी हैं.
