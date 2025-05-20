ब्रेस्ट कैंसर से जूझती हिना खान की बिना फिल्टर वाली फोटो ने जीता दिल
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| May 20, 2025
हिना खान इन दिनों ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रहीं हैं. एक्ट्रेस का इलाज भी चल रहा है.
टीवी से करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस अब बॉलीवुड में भी डेब्यू कर चुकी हैं.
एक्ट्रेस ने फेमस टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में लीड रोल निभाया था.
एक्ट्रेस अभी हाल ही में कोरिया में घूम के आईं हैं. एक्ट्रेस के साथ उनके बॉयफ्रेंड भी थे.
हिना खान सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.
एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो लगाया है, जिसमें उन्होंने मेकअप नहीं किया है.
एक्ट्रेस ने फोटो पर लिखा है ' नो फिल्टर बस प्यार', फोटो में एक्ट्रेस ने विग भी नहीं पहना है.
