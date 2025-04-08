रेड गाउन में कहर ढा गईं हिना खान, हर तस्वीर पर ठहर जाएंगी नजरें
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 08, 2025
ब्रेस्ट कैंसर की जंग के बीच हिना खान लगातार फैंस के साथ अपनी जिंदगी के खुशनुमा पलों को शेयर कर रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अब एक्ट्रेस ने अपने फैंस को एक खूबसूरत सरप्राइज दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो देखते ही देखते छा गईं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज में हिना लाल रंग के डीपनेक गाउन में नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ड्रेस पर गुलाब का डिजाइन है और हिना खुद इसमें किसी फूल की तरह खिलती दिख रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उनका ये लुक इतना स्टनिंग है कि बस देखते ही बनता है. लाल रंग में वो गजब ढा रही हैं, मानो कह रही हों- 'खूबसूरती का जवाब नहीं.'
Source:
Bollywoodlife.com
हिना ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन लिखा, 'चीजों को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश.'
Source:
Bollywoodlife.com
ये लाइन उनके जज्बे को बयां करती है, जो हर हाल में पॉजिटिव रहना जानते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस उनके इस लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कमेंट्स में कोई 'गॉर्जियस' लिख रहा है, तो कोई 'क्वीन' कहकर प्यार बरसा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: मोनालिसा के पूलसाइड पोज ने उड़ाए फैंस के होश, बोले- 'जान लेबू का ये...'
अगली वेब स्टोरी देखें.