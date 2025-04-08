रेड गाउन में कहर ढा गईं हिना खान, हर तस्वीर पर ठहर जाएंगी नजरें

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Apr 08, 2025

ब्रेस्ट कैंसर की जंग के बीच हिना खान लगातार फैंस के साथ अपनी जिंदगी के खुशनुमा पलों को शेयर कर रही हैं.

वहीं अब एक्ट्रेस ने अपने फैंस को एक खूबसूरत सरप्राइज दिया है.

उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो देखते ही देखते छा गईं.

इन फोटोज में हिना लाल रंग के डीपनेक गाउन में नजर आ रही हैं.

ड्रेस पर गुलाब का डिजाइन है और हिना खुद इसमें किसी फूल की तरह खिलती दिख रही हैं.

उनका ये लुक इतना स्टनिंग है कि बस देखते ही बनता है. लाल रंग में वो गजब ढा रही हैं, मानो कह रही हों- 'खूबसूरती का जवाब नहीं.'

हिना ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन लिखा, 'चीजों को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश.'

ये लाइन उनके जज्बे को बयां करती है, जो हर हाल में पॉजिटिव रहना जानते हैं.

फैंस उनके इस लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कमेंट्स में कोई 'गॉर्जियस' लिख रहा है, तो कोई 'क्वीन' कहकर प्यार बरसा रहा है.

