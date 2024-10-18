इलाज के आखिरी पड़ाव पर दरगाह पहुंचीं हिना खान, की ये दुआ
Bollywood Staff
| Oct 18, 2024
टीवी एक्ट्रेस हिना खान जानलेवा बीमारी कैंसर से जंग लड़ रही हैं. उन्हें तीसरे स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर है.
हिना खान अपने कैंसर ट्रीटमेंट से जुड़ी हर जानकारी फैंस को आए दिन सोशल मीडिया पर देती रहती हैं.
हिना खान को कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से सारे बाल भी काटने पड़े थे वहीं हाल ही में उन्होंने अपनी आंख में बची एक आईलैश की फोटो भी शेयर की थी.
हिना खान ने हाल ही में मनीष मल्होत्रा के शो में वॉक भी किया था वहीं वो एक और इवेंट के चलते दिल्ली आईं थीं.
हिना खान बीमारी में भी काम कर रही हैं, उनके इस जज्बे को देखकर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
हिना खान ने कुछ समय पहले एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें वो गोवा में एक लेडी के साथ दिख रही हैं .
हिना खान ने अपनी वीडियो में बताया कि उनका नाम देवी है और ये हर दिन मेरे लिए भगवान से दुआ करती हैं.
हिना खान इस बिमारी से लड़ने के लिए खुदा से हिम्मत मांगने हाजी अली दरगाह भी गई हैं.
हिना खान ने जुम्मे के मौके पर हाजी अली दरगाह पर जाकर सजदा किया है, जिसमें वो हिजाब पहने नजर आ रही हैं.
हिना खान ने वहां से सुबह के समय की कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर अपलोड की हैं.
