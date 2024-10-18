इलाज के आखिरी पड़ाव पर दरगाह पहुंचीं हिना खान, की ये दुआ

हिना खान को कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से सारे बाल भी काटने पड़े थे वहीं हाल ही में उन्होंने अपनी आंख में बची एक आईलैश की फोटो भी शेयर की थी. Source: Bollywoodlife.com