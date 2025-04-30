Raid 2 लेगी धांसू ओपनिंग, फिल्म पहले दिन करेगी इतना कलेक्शन!
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
Apr 30, 2025
अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
अजय देवगन की 'रेड 2' साल 2025 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है.
फिल्म 'रेड 2' को एडवांस बुकिंग में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.
अजय देवगन की फिल्म ने खबर लिखे जाने तक करीब 3.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.
फिल्म 'रेड 2' के ओपनिंग डे कलेक्शन को लेकर कहा जा रहा है कि ये 14-16 करोड़ रुपये की कमाई करेगी.
फिल्म 'रेड 2' में अजय देगवन के अलावा रितेश देशमुख भी नजर आएंगे.
बताते चलें कि फिल्म 'रेड 2' का बॉक्स ऑफिस पर दूसरी कई मूवीज से क्लैश होने वाला है.
