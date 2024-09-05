मुस्लिम एक्टर से की शादी लेकिन क्रिश्चियनिटी फॉलो करती हैं करीना, जानें वजह

Pratibha Gaur

रणधीर कपूर की बेटी एक्ट्रेस करीना कपूर जन्म से हिंदू हैं।

लेकिन साल 2012 में उन्होंने मुस्लिम नवाब सैफ अली खान के साथ शादी रचाई थी।

जब करीना ने सैफ से शादी की तो इन खबरों ने जोर पकड़ा था कि एक्ट्रेस ने इस्लाम धर्म अपना लिया है।

लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी ना तो करीना हिंदू धर्मा को फॉलो करती हैं और ना ही मुस्लिम धर्म बल्कि वह क्रिश्चियनिटी फॉलो करती हैं।

इस बात की जानकारी तैमूर की नैनी ललिता ने दी थी।

ललिता ने बताया था कि करीना कपूर अपनी मां बबिता की तरह क्रिश्चियनिटी फॉलो करती हैं।

ललिता ने ये भी बताया कि करीना उन्हें घर में एक ओंकार भजन बजाने के लिए कहती हैं।

बता दें कि करीना कपूर दो बच्चों की मां हैं।

उनके बड़े बेटे का नाम तैमूर तो छोटे बेटे का नाम जहांगीर है।

