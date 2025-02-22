फराह खान के खिलाफ 'बिग बॉस' के एक्स कंटेस्टेंट ने दर्ज कराया केस, जानें मामला
डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान मुश्किल में फंसती नजर आ रही हैं. दरअसल, उनका होली को लेकर दिया गया एक बयान लोगों को पसंद नहीं आया है.
फराह खान इन दिनों कुकिंग शो 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' को होस्ट कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने कहा था कि होली का त्योहार छपरियों का होता है.
फराह खान के इस बयान के बाद लोग भड़क गए. सोशल मीडिया पर फराह खान को जमकर ट्रोल किया था. अब फराह खान के खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया गया है.
'बिग बॉस 13' में नजर आए हिंदुस्तानी भाऊ ने फराह खान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है. हिंदुस्तानी भाऊ ने अपने वकील के द्वारा शिकायत दर्ज कराई है.
फराह खान के खिलाफ क्रिमिनल केस का मामला दर्ज किया गया है. उन पर हिंदुओं की धर्मिक भावनाओं का अपमान करने के लिए क्रिमिनल केस दर्ज कराया गया है.
वकील अली काशिफ खान देशमुख का कहना है कि होली के त्योहार को छपरी त्योहार बताकर फराह खान ने हिंदुओं की धर्मिक भावनाओं का अपमान किया है.
शिकायत में बताया गया कि शो में फराह खान ने होली को छपरियों का त्योहार बताया था. आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल अपमानजनक शब्दों के साथ किया जाता है.
