फराह खान के खिलाफ 'बिग बॉस' के एक्स कंटेस्टेंट ने दर्ज कराया केस, जानें मामला

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 22, 2025

डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान मुश्किल में फंसती नजर आ रही हैं. दरअसल, उनका होली को लेकर दिया गया एक बयान लोगों को पसंद नहीं आया है.

Source: Bollywoodlife.com

फराह खान इन दिनों कुकिंग शो 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' को होस्ट कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने कहा था कि होली का त्योहार छपरियों का होता है.

Source: Bollywoodlife.com

फराह खान के इस बयान के बाद लोग भड़क गए. सोशल मीडिया पर फराह खान को जमकर ट्रोल किया था. अब फराह खान के खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया गया है.

Source: Bollywoodlife.com

'बिग बॉस 13' में नजर आए हिंदुस्तानी भाऊ ने फराह खान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है. हिंदुस्तानी भाऊ ने अपने वकील के द्वारा शिकायत दर्ज कराई है.

Source: Bollywoodlife.com

फराह खान के खिलाफ क्रिमिनल केस का मामला दर्ज किया गया है. उन पर हिंदुओं की धर्मिक भावनाओं का अपमान करने के लिए क्रिमिनल केस दर्ज कराया गया है.

Source: Bollywoodlife.com

वकील अली काशिफ खान देशमुख का कहना है कि होली के त्योहार को छपरी त्योहार बताकर फराह खान ने हिंदुओं की धर्मिक भावनाओं का अपमान किया है.

Source: Bollywoodlife.com

शिकायत में बताया गया कि शो में फराह खान ने होली को छपरियों का त्योहार बताया था. आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल अपमानजनक शब्दों के साथ किया जाता है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Chhaava की सक्सेस के बाद किसने उतारी Vicky Kaushal की नजर? Video Viral

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.