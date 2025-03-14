राधानगरी बरसाना ने इन स्टार्स ने होली में किया हुड़दंग, AI वाली फोटोज देख आ जाएगा मजा

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Mar 14, 2025

होली के मौके पर बॉलीवुड स्टार्स के होली सेलिब्रिशन की एआई फोटोज आई हैं.

अक्षय कुमार गुलाल के रंगे हुए डांस करते हुए नजर आ रहे हैं.

अमिताभ बच्चन का हाल भी बुरा है. वह गुलाल में रंगे हैं.

दीपिका पादुकोण कलर लगाए काफी सुंदर लग रही हैं.

कटरीना कैफ और विक्की कौशल आज भी साथ साथ हैं और अच्छे लग रहे हैं.

रणवीर सिंह तो इस फोटो में लाल पीले हो रखे हैं.

नोरा फतेही गुलाल में गांव की गोरी से कम नहीं लग रही हैं.

आलिया भट्ट भी पिंक गुलाल में काफी सुंदर लग रही हैं.

