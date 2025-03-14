होली के रंग में रंगे बॉलीवुड सितारे, फैंस को दी खास बधाई

कृती सेनन ने भी सेट पर होली खेलते हुए एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने फैंस को भी होली की बधाई दी है. इस फोटो में उनके साथ आनंद एल राय और एक्टर धनुष भी हैं. Source: Bollywoodlife.com