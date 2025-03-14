होली के रंग में रंगे बॉलीवुड सितारे, फैंस को दी खास बधाई
Masummba Chaurasia
| Mar 14, 2025
पूरे देश में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है.
वहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी होली धूमधाम से मना रहे हैं, इस बीच उन्होंने अपने फैंस को भी होली की कुछ इस अंदाज में बधाई दी है.
रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने होली पर अपनी फिल्म 'आजाद' का गाना 'बिरंगे' की फोटो शेयर कर फैंस को बधाई दी है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर फैंस को 'हैप्पी होली' का पोस्ट शेयर कर बधाई दी है.
कियारा आडवाणी ने अपने फैंस को 'स्वीट डिश' का पोस्ट शेयर कर होली की शुभकामनाएं दी हैं.
कृती सेनन ने भी सेट पर होली खेलते हुए एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने फैंस को भी होली की बधाई दी है. इस फोटो में उनके साथ आनंद एल राय और एक्टर धनुष भी हैं.
मलाइका अरोड़ा ने भी अपने इंस्टा पर स्टोरी में पोस्टर शेयर करते हुए, फैंस को 'हैप्पी होली' बोला है.
शहनाज गिल ने भी फैंस को बधाई दी है, होली खेलते हुए, उन्होंने अपनी फोटोज शेयर कर फैंस को 'हैप्पी होली' बोला है.
कार्तिक आर्यन ने होली खेलते हुए, पोस्ट शेयर कर फैंस को बोला, 'हैप्पी होली'
कैटरीना कैफ ने पति विक्की कौशल और पूरी फैमली के साथ होली खेलते हुए, फोटोज शेयर कर फैंस को होली की शुभकामनाएं दीं हैं.
