जब होली के चक्कर में पुलिस स्टेशन पहुंच गईं ये एक्ट्रेस, जानें किस्सा

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 14, 2025

बॉलीवुड स्टार्स होली का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं. स्टार्स एक-दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई देते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

ईशा देओल ने बताया वह एक बार होली खेलने के चक्कर में पुलिस स्टेशन पहुंच गई थीं. आइए जानते हैं कि पूरा किस्सा क्या है.

Source: Bollywoodlife.com

'नवभारत टाइम्स' में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईशा देओल ने बताया, 'एक समय में जमकर होली खेलती थी लेकिन अब होली खेलना कम हो गया.'

Source: Bollywoodlife.com

'अब मेरे बच्चे खेलते हैं. जब हम बच्चे हुआ करते थे तो गाड़ी में घूमते हुए लोगों पर रंग भरे गुब्बारे फेंका करते थे. उस समय रोड पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता था.'

Source: Bollywoodlife.com

'हम लोग कई बार शरारत में अंडे भी ले लिया करते थे. एक बार मैं और मेरी फ्रेंड रंग भरे गुब्बारे और अंडे लेकर होली खेलने निकले.'

Source: Bollywoodlife.com

'हम निशाना लगा रहे थे लेकिन हमारा अंडा ट्रैफिक पुलिस को जाकर लगा. हालांकि, हमारा निशाना कोई और था. इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा.'

Source: Bollywoodlife.com

'मैं वो होली कभी नहीं भूल सकती. होली पर मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि किसी पर अंडे पर मत फेंकना.'

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री की शानदार फिल्में, टाइम निकाल कर जरूर देखें

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.