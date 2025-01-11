दिलजीत के बाद हनी सिंह करेंगे म्यूजिकल टूर, जानें डेट से टिकट तक पूरी डिटेल
Shashikant Mishra
| Jan 11, 2025
पॉपुलर सिंगर और रैपर हनी सिंह इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं. बीते दिनों उनकी डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी.
अब हनी सिंह ने अपने म्यूजिकल टूर का अनाउंसमेंट कर दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को खुशखबरी दी है.
हनी सिंह के टूर का नाम 'मिलेनियर इंडिया टूर 2025' है. ये 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा है.
हनी सिंह भारत के 10 अलग-अलग शहरों में परफॉर्म करेंगे. 11 जनवरी यानी आज से इवेंट के टिकट डिस्ट्रिक्ट पर उपलब्ध हो गए हैं.
हनी सिंह के 'मिलेनियर इंडिया टूर 2025' 16 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए होगा. बताया जा रहा है ये शो चार घंटे तक चलेगा.
हनी सिंह 22 फरवरी को मुंबई में, 28 फरवरी को लखनऊ में, 1 मार्च को दिल्ली में, 8 मार्च को इंदौर में और 14 मार्च को पुणे में शो करेंगे.
हनी सिंह 15 मार्च को अहमदाबाद में, 22 मार्च को बैंगलोर में, 23 मार्च को चंडीगढ़ में, 29 मार्च जयपुर में और कोलकाता में 5 अप्रैल को शो करेंगे.
इस तरह से हनी सिंह का म्यूजिकल टूर 22 फरवरी से लेकर 5 अप्रैल तक चलने वाला है.
