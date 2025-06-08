'हाउसफुल 5' एक्ट्रेस जैकलीन का लुक देख दीवाने हुए फैंस बोले- 'अप्सरा लग रही हो'
Shashikant Mishra
| Jun 08, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस अपनी ग्लैमरस अदाओं के लिए जानी जाती हैं.
जैकलीन फर्नांडिस इन दिनों फिल्म 'हाउसफुल 5' में नजर आ रही हैं.
जैकलीन फर्नांडिस हाल ही में जी सिने अवॉर्ड में शामिल हुई थीं और परफॉर्म किया था.
जैकलीन फर्नांडिस इस दौरान ट्रेडिशनल ड्रेस स्कर्ट और ब्लाउज में नजर आईं.
जैकलीन फर्नांडिस ने इसी ड्रेस में इंस्टाग्राम पर अपने कुछ फोटोज शेयर किए हैं.
एक्ट्रेस की तस्वीरों को उनके तमाम चाहने वाले फैंस पसंद कर रहे हैं और रिएक्शन दे रहे हैं.
जैकलीन फर्नांडिस के एक फैन ने लिखा है, 'अप्सरा लग रही हो.' एक फैन ने लिखा है, 'परमसुंदरी.'
