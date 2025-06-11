सूट और प्लाजो में हुस्न की मल्लिका बनीं 'हाउसफुल 5' की एक्ट्रेस सौंदर्या शर्मा, पोज देख उड़ेंगे होश!

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jun 10, 2025

एक्ट्रेस सौंदर्या शर्मा इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'हाउसफुल 5' की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इसी बीच एक्ट्रेस ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका ट्रेडिशनल अंदाज देखने को मिल रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस पिंक सूट-प्लाजो में खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें उनका शालीन और स्टाइलिश लुक फैंस का दिल जीत रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

तस्वीरों के साथ ही सौंदर्या ने कैप्शन में पिंक फूल बनाकर फैंस को आकर्षित किया.

Source: Bollywoodlife.com

फैंस ने उनकी तस्वीरों की खूब तारीफ की, एक यूजर ने कहा, 'दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला.'

Source: Bollywoodlife.com

एक अन्य यूजर ने सौंदर्या के लुक को 'अद्भुत' बताया और उनके स्टाइल की तारीफ की.

Source: Bollywoodlife.com

सौंदर्या ने 'हाउसफुल 5' के अलावा 'थैंक गॉड' और 'रांची डायरीज' में भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: व्हाइट शरारा, बिंदी में गजब लगीं रश्मिका मंदाना, धनुष-नागार्जुन संग पिक ने उड़ाया होश

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.