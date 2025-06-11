सूट और प्लाजो में हुस्न की मल्लिका बनीं 'हाउसफुल 5' की एक्ट्रेस सौंदर्या शर्मा, पोज देख उड़ेंगे होश!
Sadhna Mishra
| Jun 10, 2025
एक्ट्रेस सौंदर्या शर्मा इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'हाउसफुल 5' की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं.
इसी बीच एक्ट्रेस ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका ट्रेडिशनल अंदाज देखने को मिल रहा है.
एक्ट्रेस पिंक सूट-प्लाजो में खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें उनका शालीन और स्टाइलिश लुक फैंस का दिल जीत रहा है.
तस्वीरों के साथ ही सौंदर्या ने कैप्शन में पिंक फूल बनाकर फैंस को आकर्षित किया.
फैंस ने उनकी तस्वीरों की खूब तारीफ की, एक यूजर ने कहा, 'दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला.'
एक अन्य यूजर ने सौंदर्या के लुक को 'अद्भुत' बताया और उनके स्टाइल की तारीफ की.
सौंदर्या ने 'हाउसफुल 5' के अलावा 'थैंक गॉड' और 'रांची डायरीज' में भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया है.
