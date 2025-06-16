सौंदर्या शर्मा ने बोल्ड तस्वीरें शेयर कर फैंस से मांगा खास जवाब, सोशल मीडिया पर मच गया बवाल!
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 15, 2025
एक्ट्रेस सौंदर्या शर्मा हालिया रिलीज फिल्म 'हाउसफुल 5' और उसके आइटम नंबर 'लाल परी' को लेकर काफी चर्चा में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'लाल परी' गाने में सौंदर्या का लुक, एक्सप्रेशन और डांस सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं इस बीच एक्ट्रेस ने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की है, जो फैंस का दिल लूट रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
व्हाइट शर्ट और ब्लू जींस में सौंदर्या का ग्लैमरस लुक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों में सौंदर्या ने बेहद दिलकश पोज दिए हैं जो फैन्स को दीवाना बना रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं सौंदर्या ने इन फोटोज के साथ अपने फैन्स से पूछा- 'क्या आपने हाउसफुल 5 देख ली?'
Source:
Bollywoodlife.com
फैन्स सौंदर्या के इस अवतार की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
6 जून 2025 को रिलीज हुई 'हाउसफुल 5' में सौंदर्या ने अपनी दमदार मौजूदगी से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'किस को देखूं ड्रेस या...' उर्वशी रौतेला ने दिखाई कातिल अदाएं, तस्वीर से नहीं हटेंगी निगाहें
अगली वेब स्टोरी देखें.