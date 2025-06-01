Housefull 5 का एडवांस बुकिंग में जलवा, इतने करोड़ के बिक गए टिकट
Shashikant Mishra
| Jun 01, 2025
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म 'हाउसफुल 5' आने वाले शुक्रवार यानी 6 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
फिल्म 'हाउसफुल 5' का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से फैंस इसको बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेसब्र हो रहे हैं.
अक्षय कुमार की फिल्म एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. इस फिल्म को एडवांस बुकिंग में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.
'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'हाउसफुल 5' ने 13634 टिकट बेच दिए हैं. ये खबर लिखे जाने तक के आंकड़े हैं.
फिल्म 'हाउसफुल 5' 52.58 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है. अगर ब्लॉक सीट के साथ कलेक्शन की बात करें तो 2.96 करोड़ रुपये जोड़ लिए हैं.
अक्षय कुमार की फ्रेंचाइजी फिल्म 'हाउसफुल' के चार पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन किया था.
फिल्म 'हाउसफुल 5' में अक्षय कुमार के अलावा एक दर्जन से ज्यादा बड़े स्टार्स नजर आने वाले हैं.
