Housefull 5 बॉक्स ऑफिस पर छापेगी करोड़ों, एडवांस बुकिंग में हो चुकी इतनी कमाई
Shashikant Mishra
| Jun 02, 2025
बॉलीवुड मूवी 'हाउसफुल 5' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ये फिल्म 6 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
मल्टीस्टारर फिल्म 'हाउसफुल 5' का जब से अनाउंसमेंट किया गया था तब से ये चर्चा में बनी हुई है.
अक्षय कुमार समेत कई स्टार्स से सजी इस फिल्म के ट्रेलर ने लोगों को ज्यादा ही एक्साइटेड कर दिया था.
फिल्म 'हाउसफुल 5' के मेकर्स ने बीते रविवार से एडवांस बुकिंग शुरू कर दी थी. इसमें फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.
'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार की फिल्म के 29747 टिकट बिक गए हैं. ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं.
फिल्म 'हाउसफुल 5' 1.01 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है. फिल्म ने ब्लॉक सीट के साथ 4.08 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.
अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म 'हाउसफुल 5' का डायरेक्शन तरुण मंसुखानी ने किया है.
