Housefull 5 करेगी धांसू ओपनिंग, एडवांस बुकिंग में हो रही छप्परफाड़ कमाई
Shashikant Mishra
| Jun 03, 2025
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म 'हाउसफुल 5' आने वाले शुक्रवार को रिलीज होने वाली है.
बॉलीवुड फिल्म 'हाउसफुल 5' को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस ज्यादा ही बेसब्र हो रहे हैं.
फिल्म 'हाउसफुल 5' की एडवांस बुकिंग कलेक्शन बता रहा है कि इसको लेकर लोगों में कितना उत्साह है.
अक्षय कुमार की फिल्म 'हाउसफुल 5' को एडवांस बुकिंग में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.
'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, खबर लिखे जाने तक 52118 टिकट बिक चुके थे. फिल्म ने 1.7 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था.
अक्षय कुमार की फिल्म की ब्लॉक सीट के साथ कमाई की बात करें तो 5.04 करोड़ रुपये का कलेक्शन हो चुका है.
अक्षय कुमार की फिल्म 'हाउसफुल 5' को साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है.
