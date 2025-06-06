ओपनिंग डे पर करोड़ों नोट छापेगी Housefull 5, थिएटरों में जुटी भीड़ से मिला...
Pratibha Gaur
| Jun 06, 2025
'हाउसफुल' फ्रेंचाइजी की 5वीं फिल्म 'हाउसफुल 5' आखिरकार बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है.
अक्षय कुमार की इस मूवी के मॉर्निंग शोज देखने के लिए थिएटरों में भारी संख्या में दर्शक पहुंचेग.
ऐसे में अब हर कोई ये जानना चाहता है कि 'हाउसफुल 5' ओपनिंग डे पर कितना कलेक्शन कर सकती है.
सैकनिल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार 'हाउसफुल 5' की ऑक्यूपेंसी को देखकर लग रहा है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करेगी.
रिपोर्ट्स की मानें तो 'हाउसफुल 5' ओपनिंग डे पर 17 से 20 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है.
हालांकि अब तक यह मूवी के केवल शुरुआती आंकड़े हैं.
और 'हाउसफुल 5' का असली कलेक्शन आना तो अभी बाकी है.
बता दें कि हाउसफुल 5 को तरुण मनसुखानी ने डायरेक्ट किया है.
तो वहीं इस मूवी में एक्टर नाना पाटेकर भी लीड रोल निभा रहे हैं.
