Housefull 5 ने केवल 5 दिनों में ही पार किया 150 करोड़ का आंकड़ा, अक्षय कुमार की हुई बल्ले-बल्ले
Pratibha Gaur
| Jun 11, 2025
अक्षय कुमार की फिल्म 'हाउसफुल 5' 6 जून को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी.
तरुण मनसुखानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर कहर ढा दिया है.
सैकनिल्क डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार मूवी ने पांचवें दिन 6 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.
इस हिसाब से 'हाउसफुल 5' ने पांच दिनों में ही 111.25 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है.
वहीं इस फिल्म की लाइफटाइम कमाई 110.36 करोड़ रुपये हो चुकी है.
वर्ल्डवाइड स्तर पर तो 'हाउसफुल 5' ने गर्दा उड़ा दिया है.
हाउसफुल 5 ने वर्ल्डवाइड स्तर पर 165 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है.
बता दें कि हाउस फ्रेंचाइजी की यह 5वीं फिल्म है, जिसे बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है.
वहीं इस मूवी को तरुण मनसुखानी ने निर्देशित किया है.
