Housefull 5 ने एडवांस बुकिंग में कर ली तगड़ी कमाई, ओपनिंग डे पर मचाएगी तहलका

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jun 05, 2025

अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'हाउसफुल 5' कल यानी 6 जून को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली हैं.

Source: Bollywoodlife.com

और एडवांस बुकिंग में इस फिल्म को बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

ऐसे में हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 'हाउसफुल 5' ओपनिंग डे पर कितनी कमाई कर सकती है.

Source: Bollywoodlife.com

एडवांस बुकिंग को देखा जाए तो 'हाउसफुल 5' ने अब तक 117118 टिकट्स बिक चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

और रिलीज से पहले ही फिल्म ने 8.52 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि हाउसफुल 5 एक मल्टी स्टारर मूवी है.

Source: Bollywoodlife.com

जिसमें अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख के अलावा नाना पाटेकर भी नजर आएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

इस मूवी में जैकलीन फर्नांडिस, जैकी श्रॉफ जैसे सितारे भी लीड रोल में दिखेंगे.

Source: Bollywoodlife.com

इस मूवी को तरुण मनसुखानी ने डायरेक्ट किया है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Shehnaaz Gill के लेटेस्ट लुक ने लगाई इंटरनेट पर आग, छोटी-सी स्कर्ट में...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.