Housefull 5 ने एडवांस बुकिंग में कर ली तगड़ी कमाई, ओपनिंग डे पर मचाएगी तहलका
Pratibha Gaur
| Jun 05, 2025
अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'हाउसफुल 5' कल यानी 6 जून को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली हैं.
और एडवांस बुकिंग में इस फिल्म को बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है.
ऐसे में हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 'हाउसफुल 5' ओपनिंग डे पर कितनी कमाई कर सकती है.
एडवांस बुकिंग को देखा जाए तो 'हाउसफुल 5' ने अब तक 117118 टिकट्स बिक चुके हैं.
और रिलीज से पहले ही फिल्म ने 8.52 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है.
बता दें कि हाउसफुल 5 एक मल्टी स्टारर मूवी है.
जिसमें अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख के अलावा नाना पाटेकर भी नजर आएंगे.
इस मूवी में जैकलीन फर्नांडिस, जैकी श्रॉफ जैसे सितारे भी लीड रोल में दिखेंगे.
इस मूवी को तरुण मनसुखानी ने डायरेक्ट किया है.
