'आप जींस पहनना भूल गईं?' Housefull 5 एक्ट्रेस सौंदर्या शर्मा जमकर हो रहीं ट्रोल, कमेंट में लोग ले रहे खूब मजे
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 07, 2025
Housefull 5 एक्ट्रेस सौंदर्या शर्मा ने हाल ही में एक व्हाइट लॉन्ग शर्ट में कुछ हॉट तस्वीरें शेयर कीं हैं, जिसमें वो एक से बढ़कर एक पोज दे रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सौंदर्या का यह अवतार देख फैंस ने उन्हें "टॉप मॉडल" कहना शुरू कर दिया है. उनकी स्टाइलिंग और एक्सप्रेशंस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कुछ यूजर्स ने जहां उनकी तारीफों के पुल बांधे, वहीं कुछ ट्रोलर्स ने तंज कसते हुए लिखा, "आप जींस पहनना भूल गईं?", और कमेंट सेक्शन में खूब मजे लिए.
Source:
Bollywoodlife.com
उनके बोल्ड पोज को लेकर सोशल मीडिया पर मिले-जुले रिएक्शन्स देखने को मिल रहे हैं, कुछ ने उन्हें "नेशनल क्रश" बताया, तो कुछ ने उन्हें "ओवरड्रेस्ड इन अंडरड्रेस" कह डाला.
Source:
Bollywoodlife.com
सौंदर्या ने हाल ही में सुपरहिट कॉमेडी फिल्म फ्रेंचाइजी Housefull 5 से बॉलीवुड में कदम रखा है, और उनके लुक और एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों और उनके एक्सप्रेशन ने फैंस का दिल जीत लिया है. एक यूजर ने लिखा, "इन नजरों से बचना मुश्किल है."
Source:
Bollywoodlife.com
लुक्स और बोल्ड अवतार को देखते हुए कई यूजर्स ने उन्हें "नेक्स्ट नेशनल क्रश" का टैग दे दिया है. तो ऐसा कहा जा सकता है, कि सौंदर्या सोशल मीडिया पर नई सेंसेशन बन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: श्रीलीला संग डेटिंग रूमर के बीच कार्तिक आर्यन ने रिलेशनशिप पर खोला बड़ा राज! किसके साथ हैं चार्मिग एक्टर? बता दिया स्टेटस
अगली वेब स्टोरी देखें.