'हाउसफुल 5' के वीकेंड कलेक्शन ने अक्षय की इन मूवीज के तोड़े रिकॉर्ड
Shashikant Mishra
| Jun 09, 2025
फिल्म 'हाउसफुल 5' ने बॉक्स ऑफिस पर पहला वीकेंड पूरा कर लिया है.
फिल्म 'हाउसफुल 5' ने पहले वीकेंड पर 91.33 करोड़ रुपये की कमाई की है.
'हाउसफुल 5' ने अक्षय कुमार की कई मूवीज का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
फिल्म 'केसरी' ने पहले वीकेंड पर 78.07 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
फिल्म 'सूर्यवंशी' ने फर्स्ट वीकेंड र 77.08 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
फिल्म 'स्काई फोर्स' ने पहले वीकेंड पर 73.20 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
फिल्म 'गोल्ड' ने ओपनिंग वीकेंड पर 70.05 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
फिल्म 'गुड न्यूज' ने ओपनिंग वीकेंड पर 65.99 करोड़ रुपये कमाए थे.
