2 बेटियों की डिलीवरी के बाद परफेक्ट शेप में कैसे लौटीं देबीना बनर्जी? शेयर किया सीक्रेट
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 27, 2025
टीवी एक्ट्रेस देबीना बनर्जी दो बेटियों की मां हैं और डिलीवरी के बाद उनका वजन काफी बढ़ गया था.
हालांकि, अब उन्होंने वेट लॉस कर अपना वजन 60 किलो कर लिया है और फिट दिख रही हैं.
देबीना का मानना है कि वजन कम करना नहीं, चर्बी घटाना और फिट रहना उनका लक्ष्य है.
पति गुरमीत चौधरी ने उनकी इस जर्नी में उनका पूरा साथ दिया और दोनों ने कीटोजेनिक स्पेशलिस्ट से सलाह ली.
उन्होंने अपना सीक्रेट शेयर करते हुए बताया, वो दिन की शुरुआत गर्म पानी, हल्दी, नमक, काली मिर्च और नींबू से करती हैं, फिर बटर कॉफी पीती हैं.
कॉफी में देसी घी डालती हैं, जो दिनभर एनर्जी देता है, और हॉरमोन के हिसाब से इसे पीती हैं.
नाश्ते में 2 अंडे, एवोकाडो या मूंग दाल चीला खाती हैं, और ग्रीन जूस (अजवाइन, पुदीना, अदरक, नमक) पीती हैं.
मीठे में फ्रूट्स अवॉइड करती हैं, सिर्फ स्ट्रॉबेरी-ब्लूबेरी खाती हैं और चावल-चपाती छोड़ सब्जियां खाती हैं.
खाने में बीन्स, फूलगोभी शामिल करती हैं, बाहर जाने पर उबली सब्जियां, ग्रिल्ड फिश या चिकन लेती हैं.
शाम को नाश्ता नहीं करती, 7 बजे तक डिनर कर लेती हैं और बेटियों के साथ 9-9:30 बजे सो जाती हैं.
