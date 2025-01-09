कितने पढ़ें लिखे हैं, ये डेब्यू स्टार किड्स, जानें सबकी एजुकेशन

अक्षय कुमार के साथ स्काई फोर्स से डेब्यू कर वाले वीर पहारिया ने भी धीरूभाई अंबानी स्कूल से पढ़ाई की और फिर बॉस्टन के कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी की. वीर दुबई में भी पढ़े हैं. Source: Bollywoodlife.com