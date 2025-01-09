कितने पढ़ें लिखे हैं, ये डेब्यू स्टार किड्स, जानें सबकी एजुकेशन

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jan 09, 2025

रवीना टंडन की लाडली राशा थडानी फिल्म 'आजाद' से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने जा रही हैं. उनका 'उई अम्मा' गाना काफी ट्रेंड में चल रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

राशा ने धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई पूरी की है, 2021 में इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन करने के बाद अब फिल्मी दुनिया में कदम रखने जा रही हैं.

सैफ अली खान का बेटा और सारा अली खान का भाई इब्राहिम अली खान 'सरजमीं' से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं.

इब्राहिम ने भी धीरूभाई अंबानी से शुरुआती पढ़ाई की, फिर न्यू यॉर्क फिल्म एकेडमी से ग्रेजुएशन कर फिल्म मेकिंग में डिग्री ली.

एक्टर संजय कपूर की बेटी शनाया दो फिल्में वृषभा और आंखों की गुस्ताखियों के साथ बॉलीवुड में एंट्री करेंगी.

शनाया ने मुंबई के इकोले मोंडिएल वर्ल्ड स्कूल से पढ़ाई की. लंदन में ग्रेजुएशन किया और फिर एक्टिंग की ट्रेनिंग भी ली.

अमान ने मुंबई के स्कूल से पढ़ाई की है. नेब्रास्का यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रजुएशन और मिशिगन यूनिवर्सिटी के रॉस स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए की है.

चंकी पांडे के भतीजे और अनन्या पांडे के कजिन अहान पांडे मोहित सूरी की फिल्म से डेब्यू करेंगे. अहान ने मुंबई के ओबेरॉय स्कूल से पढ़ाई की और फिर ग्रेजुएशन किया.

अक्षय कुमार के साथ स्काई फोर्स से डेब्यू कर वाले वीर पहारिया ने भी धीरूभाई अंबानी स्कूल से पढ़ाई की और फिर बॉस्टन के कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी की. वीर दुबई में भी पढ़े हैं.

अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी बॉलीवुड में कदम रखने को तैयार हैं. सिमर ने मुंबई से स्कूलिंग की है, आगे की एजुकेशन की डिटेल्स अभी ज्यादा मौजूद नहीं है.

