जया बच्चन का अपनी देवरानी के साथ कैसा है रिश्ता?
Sadhna Mishra
| Mar 16, 2025
जब भी बच्चन परिवार का बात आती है, तो सिर्फ अमिताभ बच्चन-जया बच्चन और उनके बच्चों का ही जिक्र होता है.
बहुत कम लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन का एक भाई है और जया बच्चन की देवरानी भी है.
अमिताभ बच्चन के छोटे भाई का नाम अजिताभ बच्चन और उनकी पत्नी का नाम रमोला बच्चन है.
रमोला बच्चन एक सफल बिजनेस वूमेन और फैशन डिजाइन हैं. रमोला की दोस्ती कोलकाता में अमिताभ बच्चन से हुई थी.
अमिताभ बच्चन ने ही अपने छोटे भाई अजिताभ की मुलाकात रमोला से करवाई थी और फिर दोनों ने शादी कर ली.
ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि जया बच्चन और उनकी देवरानी के बीच रिश्ते कैसे हैं?
अक्सर लोगों को जया बच्चन का सख्त रुख ही देखने को मिलता है, लेकिन उनकी देवरानी के साथ उनके रिश्ते काफी अच्छे हैं.
जया बच्चन अपनी देवरानी रमोला के बुलाने पर उनके कलेक्शन लॉन्च पर जाती हैं.
वहीं जब अमिताभ बच्चन की फैमिली में कोई फंक्शन होता है, तो सबसे पहला इंविटेशन रमोला के पास जाता है.
