शादी से पहले मोनालिसा के कितने बॉयफ्रेंड थे? सच जान मुंह रह जाएगा खुला का खुला
Sadhna Mishra
| Apr 07, 2025
भोजपुरी ब्यूटी क्वीन मोनालिसा अक्सर अपनी बोल्ड और हॉट फोटोज से फैंस को अपना दीवाना बनाती रहती हैं.
एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने चाहने वालों के साथ कुछ न कुछ शेयर करती रहती हैं.
इस बीच एक्ट्रेस का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपनी रिलेशनशिप हिस्ट्री रिवील करती नजर आ रही हैं.
दरअसल, मोनालिसा हाल ही में एल्विश यादव के पॉडकास्ट में पहुंचीं थी जहां एल्विश उनसे उनके बॉयफ्रेंड्स के बारे में सवाल करते हैं.
एल्विश यादव ने मोनालिसा से पूछा कि, 'फैमिली बनाने के पहले आपके कितने बॉयफ्रेंड थे?'
इस पर एक्ट्रेस कहती हैं कि, 'मेरे कोई बॉयफ्रेंड्स नहीं थे, क्योंकि मुझपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी.'
मोनालिसा न सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री की क्वीन हैं बल्कि उन्होंने 'बिग बॉस' और हिंदी टीवी सीरियल्स में भी अपनी पहचान बनाई है.
