एक आइटम सॉन्ग के लिए मोटी रकम वसूल करती हैं तमन्ना भाटिया, 'नशा' की फीस सुन उड़ जाएंगे होश
Sadhna Mishra
| Apr 12, 2025
पिछले काफी समय से तमन्ना भाटिया फिल्मों में ही नहीं बल्कि आइटम सॉन्गस में भी नजर आ रही हैं.
एक्ट्रेस की कातिल अदाएं और सेक्सी डांस मूव्स लोगों को घायल कर जाती हैं.
लेकिन क्या आप जानते हैं इन अदाओं के लिए तमन्ना भाटिया कितनी मोटी रकम वसूल करती हैं?
हाल ही में अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' का गाना 'नशा' रिलीज हुआ है.
इस गाने में तमन्ना भाटिया का आइटम सॉन्ग हैं, जिसमें उनके डांस मूव्स ने फैंस का दिल जीत लिया, लेकिन इसके लिए उन्होंने काफी तगड़ी फीस ली है.
2013 में 'हिम्मतवाला' के गाने 'ताकी ताकी' के लिए तमन्ना ने 40-50 लाख रुपये चार्ज किए थे.
2014 में 'हमशकल्स' के आइटम नंबर 'पिया के बाजार' के लिए उन्हें 30-40 लाख रुपये मिले.
तमन्ना ने 'स्त्री 2' के 'आज की रात' के लिए 1 करोड़ की फीस ली थी, और 'नशा' के लिए भी इतनी ही मोटी रकम वसूली.
'नशा' गाना सोशल मीडिया पर वायरल है और अब तक 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज बटोर चुका है.
तमन्ना ने साउथ सिनेमा से बॉलीवुड तक का सफर तय किया, जहां वो रजनीकांत जैसे स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं.
