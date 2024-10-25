नागा चैतन्य की पहली पत्नी सामंथा से कैसे हैं शोभिता अलग, जानें इनकी ये क्वालिटीज
Oct 25, 2024
नागा चैतन्य ने सामंथा रूथ प्रभु के साथ डायवोर्स के बाद एक्ट्रेस शोभिता धूलिपाला से हाल में इंगेजमेंट कर ली है.
नागा चैतन्य से अलग होने के बाद सामंथा रूथ प्रभु को मायोसिटीज और ऑटोइम्यून बीमारी से गुजरना पड़ा था.
सामंथा रूथ प्रभु ने फिर अपने काम पर फोकस शिफ्ट कर दिया जिसके चलते उन्होंने वेब सीरीज 'सिटाडेल' भी साइन की थी.
सामंथा ने फिल्म 'पुष्पा' में अपने डांस सॉन्ग से सबको शॉक कर दिया था जिसके लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपए लिए थे.
सामंथा रूथ प्रभु की नेटवर्थ लगभग 101 करोड़ रुपए तक है.
वो काफी बड़े ब्रांड्स का फेस भी हैं जिसमें सैमसंग, ड्रूल्स, ड्रीम 11, टॉमी हिलफिगर जैसे बड़े ब्रांड शामिल हैं.
सामंथा रूथ प्रभु कई लग्जरी कारों की भी मालकिन हैं जिसमें मर्सिडीज बेंज G63 से लेकर जगुआर तक शामिल है.
सामंथा एक सेल्फ मेड स्टार हैं वो साउथ के साथ साथ बॉलीवुड में भी खूब नाम कमा चुकी हैं.
वहीं शोभिता अभी अपने करियर में पकड़ बना रही हैं वो हाल ही में फिल्म 'लव सितारा' में दिखी थीं.
शोभिता धूलिपाला अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए फेमस हैं तो वही सामंथा को लोग उनकी एक्टिंग और क्यूट से जानते हैं.
शोभिता धूलिपाला ने अपना करियर 2016 में फिल्म 'रमन राघव' से शुरू किया था.
एक्ट्रेस शोभिता धूलिपाला के पास 7-10 करोड़ रुपए तक की नेटवर्थ है.
