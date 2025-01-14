Hrithik Roshan ने फिल्म 'वॉर 2' पर दिया बड़ा अपडेट, जानकर झूम उठेंगे फैंस
Bollywood Staff
| Jan 14, 2025
साल 2019 में ऋतिक रोशन की फिल्म 'वॉर' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी.
फिल्म 'वॉर' में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी ने कमाल कर दिया था.
ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म 'वॉर' का जल्द ही दूसरा पार्ट रिलीज होने वाला है.
इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ साउथ स्टार जूनियर एनटीआर नजर आएंगे.
फिल्म 'वॉर 2' में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के कोलेब को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं.
वहीं ऋतिक रोशन ने हाल ही में फिल्म 'वॉर 2' को लेकर एक नई अपडेट दी है.
ऋतिक रोशन ने बताया कि फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है.
ऋतिक रोशन ने कहा लेकिन फिल्म में अभी बस एक चीज बाकी रह गई है.
ऋतिक रोशन ने कहा फिल्म में अभी उनका और जूनियर एनटीआर का डांस ऑफ बाकी रह गया है.
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर दोनों ही एक जबरदस्त डांसर हैं.
लेकिन क्या यह जोड़ी ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर के डांस ऑफ को हरा पाएगी या नहीं?
