इस दिन रिलीज होगा War 2 का टीजर, ऋतिक रोशन ने खुद किया रिवील

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | May 16, 2025

ऋतिक रोशन की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वॉर 2' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल इस फिल्म के टीजर की रिलीज डेट सामने आ गई है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि War 2 में ऋतिक रोशन के साथ एक्टर जूनियर एनटीआर नजर आएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

अब हाल ही में एक्टर ऋतिक रोशन ने एक पोस्ट में बताया कि War 2 का टीजर कब रिलीज होगा.

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने लिखा, ' आपको पता है कि इस साल 20 मई को क्या होने वाला है? आपको इसका कोई आइडिया भी नहीं होगा, रेडी? '

Source: Bollywoodlife.com

अपने इस पोस्ट के साथ ऋतिक रोशन ने इस बात का हिंट दे दिया कि 'वॉर 2' का टीजर 20 मई को रिलीज होने वाला है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि वॉर फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित रही.

Source: Bollywoodlife.com

जहां फिल्म 'वॉर' में एक्टर टाइगर श्रॉफ नेगेटिव रोल में दिखे थे.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं अब रिपोर्ट्स हैं कि वॉर 2 में एक्टर जूनियर एनटीआर नेगेटिव रोल में दिखाई देंगे.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 150 करोड़ का आंकड़ा छूने को तैयार Raid 2, 15वें दिन की इतनी कमाई

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.