इस दिन रिलीज होगा War 2 का टीजर, ऋतिक रोशन ने खुद किया रिवील
Pratibha Gaur
| May 16, 2025
ऋतिक रोशन की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वॉर 2' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है.
दरअसल इस फिल्म के टीजर की रिलीज डेट सामने आ गई है.
बता दें कि War 2 में ऋतिक रोशन के साथ एक्टर जूनियर एनटीआर नजर आएंगे.
अब हाल ही में एक्टर ऋतिक रोशन ने एक पोस्ट में बताया कि War 2 का टीजर कब रिलीज होगा.
उन्होंने लिखा, ' आपको पता है कि इस साल 20 मई को क्या होने वाला है? आपको इसका कोई आइडिया भी नहीं होगा, रेडी? '
अपने इस पोस्ट के साथ ऋतिक रोशन ने इस बात का हिंट दे दिया कि 'वॉर 2' का टीजर 20 मई को रिलीज होने वाला है.
बता दें कि वॉर फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित रही.
जहां फिल्म 'वॉर' में एक्टर टाइगर श्रॉफ नेगेटिव रोल में दिखे थे.
वहीं अब रिपोर्ट्स हैं कि वॉर 2 में एक्टर जूनियर एनटीआर नेगेटिव रोल में दिखाई देंगे.
