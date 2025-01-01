Hrithik Roshan की इस मूवी ने रिलीज होते ही जीते थे 92 अवॉर्ड्स, अब दोबारा दे रही दस्तक

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 01, 2025

ऋतिक रोशन ने साल 2000 में फिल्म 'कहो ना प्यार है' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.

Source: Bollywoodlife.com

इस मूवी में ऋतिक के साथ एक्ट्रेस अमीषा पटेल लीड रोल में थीं.

Source: Bollywoodlife.com

अमीषा पटेल की भी यह डेब्यू मूवी थी.

Source: Bollywoodlife.com

रिलीज होते ही 'कहो ना प्यार है' ने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए थे.

Source: Bollywoodlife.com

इस मूवी की कहानी से लेकर सिनेमोग्राफी को भी काफी पसंद किया गया था.

Source: Bollywoodlife.com

केवल 10 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 78.93 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

Source: Bollywoodlife.com

कमाई के साथ-साथ इस मूवी ने कई बड़े इतिहास भी रच दिए थे.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल इस मूवी ने रिलीज के बाद 92 अवॉर्ड्स जीते थे.

Source: Bollywoodlife.com

अब पूरे 24 साल बाद इस फिल्म को दोबारा रिलीज किया जा रहा है, यह मूवी 10 जनवरी को फिर से बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Parineeta समेत इन 8 फिल्मों में Vidya Balan ने दी थी अपनी धांसू Performance, अब तक करती हैं Trend

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.