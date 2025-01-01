Hrithik Roshan की इस मूवी ने रिलीज होते ही जीते थे 92 अवॉर्ड्स, अब दोबारा दे रही दस्तक
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 01, 2025
ऋतिक रोशन ने साल 2000 में फिल्म 'कहो ना प्यार है' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.
इस मूवी में ऋतिक के साथ एक्ट्रेस अमीषा पटेल लीड रोल में थीं.
अमीषा पटेल की भी यह डेब्यू मूवी थी.
रिलीज होते ही 'कहो ना प्यार है' ने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए थे.
इस मूवी की कहानी से लेकर सिनेमोग्राफी को भी काफी पसंद किया गया था.
केवल 10 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 78.93 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
कमाई के साथ-साथ इस मूवी ने कई बड़े इतिहास भी रच दिए थे.
दरअसल इस मूवी ने रिलीज के बाद 92 अवॉर्ड्स जीते थे.
अब पूरे 24 साल बाद इस फिल्म को दोबारा रिलीज किया जा रहा है, यह मूवी 10 जनवरी को फिर से बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी.
