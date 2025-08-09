'वॉर' या 'वॉर 2', किस फिल्म की फीस ने ज्यादा गर्म की ऋतिक की जेब?
बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की स्पाई यूनिवर्स फिल्म 'वॉर 2' आने वाली 14 अगस्त को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी.
फिल्म 'वॉर 2' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. फिल्म में जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी भी नजर आएंगे.
साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'वॉर' के सीक्वल 'वॉर 2' के लिए ऋतिक रोशन ने मोटी फीस वसूली है.
ऋतिक रोशन ने फिल्म 'वॉर' या फिल्म 'वॉर 2' में किसके लिए ज्यादा फीस ली है. इस बारे में आपको बताएंगे.
रिपोर्ट में बताया गया कि ऋतिक रोशन ने फिल्म 'वॉर' के लिए 48 करोड़ रुपये की फीस ली थी.
वहीं, लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फिल्म 'वॉर 2' में काम करने के लिए एक्टर को 48 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं.
फिल्म 'वॉर 2' को लेकर कहा जा रहा है कि ऋतिक रोशन को इसमें प्रॉफिट का हिस्सा भी दिया जा रहा है.
