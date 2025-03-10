जबरा डांस करने के चक्कर में ऋतिक रोशन ने तुड़वाईं अपनी हड्डियां

ऋतिक रोशन इस दिनों फिल्म वॉर की शूटिंग कर रहे हैं. ये फिल्म इस साल रिलीज होनी है. इसी बीच ऋतिक रोशन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. Source: Instagram