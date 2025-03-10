जबरा डांस करने के चक्कर में ऋतिक रोशन ने तुड़वाईं अपनी हड्डियां

ऋतिक रोशन इस दिनों फिल्म वॉर की शूटिंग कर रहे हैं. ये फिल्म इस साल रिलीज होनी है. इसी बीच ऋतिक रोशन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.

खबर है कि वॉर 2 की शूटिंग करते समय ऋतिक रोशन ने अपने पैर में चोट मार ली है. ऋतिक रोशन वॉर 2 के एक गाने की शूटिंग कर रहे थे.

इस दौरान ऋतिक रोशन के साथ जूनियर एनटीआर भी सेट पर मौजूद थे. चोट लगते ही ऋतिक रोशन को अस्पताल ले जाया गया.

डॉक्टर्स ने ऋतिक रोशन को करीब 2 हफ्ते आराम करने की हिदायद दी है. यही वजह है जो वॉर 2 के इस गाने की शूटिंग को फिलहाल रोक दिया गया है.

बताया जा रहा है कि गाने की रिहर्सल के दौरान ऋतिक रोशन खुद को चोटिल कर बैठे. चोट की वजह से ऋतिक रोशन का पैर काफी सूज गया था.

रिपोर्ट्स की मानें तो ऋतिक रोशन ने वॉर 2 की काफी हद तक शूटिंग पूरी कर ली है. फिलहाल टीम वॉर के पोस्ट प्रोडक्शन का काम कर रही है.

बताया जा रहा है कि अयान मुखर्जी की ये फिल्म 14 अगस्त 2025 को रिलीज होनी है जिसका फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं.

इस फिल्म में ऋतिक रोशन के अलावा जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी मेन लीड के तौर पर नजर आने वाले हैं.

