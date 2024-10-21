3100 करोड़ की संपत्ति का मालिक है ये स्टार किड, नाम जान उड़ जाएंगे होश
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 21, 2024
बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सारे स्टारकिड्स हैं, जिसमें से कुछ सुपरहिट एक्टर भी बन गए हैं.
इस लिस्ट में ऋतिक रोशन का नाम भी शामिल है.
ऋतिक शानदार एक्टर होने के साथ ही स्टार किड भी हैं.
ऋतिक रोशन राकेश रोशन के बेटे हैं, जो बॉलीवुड शानदार एक्टर और निर्माता है.
हालांकि, कम ही लोग जानते हैं कि ऋतिक रोशन बॉलीवुड के सबसे अमीर स्टार किड हैं.
ऋतिक रोशन की कुल संपत्ति लगभग 3100 करोड़ है.
ऋतिक की नेटवर्थ आलिया भट्ट, अभिषेक बच्चन और सैफ अली खान से भी ज्यादा हैं.
नेटवर्थ के मामले ने ऋतिक रोशन ने साउथ के सुपरहिट स्टारकिड्स को भी पछाड़ दिया है.
उनकी नेटवर्थ साउथ एक्टर रामचरण, जेआर एनटीआर समेत कई एक्टर्स से भी ज्यादा हैं.
