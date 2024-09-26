रेड आउटफिट में सबा को देख दिल हार बैठे ऋतिक रोशन

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Sep 26, 2024

सबा आजाद इन फोटोज में मैरून कलर का बॉडीकॉन आउटफटि पहनें नजर आ रही हैं।

सबा के इन फोटोज को देख बॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन अपना दिल हार बैठे हैं।

सबा की तस्वीरों पर रिएक्ट करते हुए ऋतिक ने लिखा 'वाह।'

इस तस्वीर में ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा ब्लैक कलर के आउटफिट में बहुत खूबसूरत लग रही हैं।

यह रेड स्विमिंग आउटफिट सबा पर खूब जंच रहा है।

सबा इस ब्रालेट टॉप और पैंट में बहुत प्यारी लग रही हैं।

इस तस्वीर में सबा अपनी जुल्फों को संवारते हुए पोज दे रही हैं।

फोटोज में सबा कोट को कंधे पर टांगकर पोज दे रही हैं।

इस तस्वीर में सबा कलरफुल आउटफिट में बहुत खूबसूरत लग रही हैं।

