1300 करोड़ कमाने वाली इस फिल्म को Hrithik Roshan ने किया था इनकार, अब होता होगा पछतावा

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Jan 10, 2025

ऋतिक रोशन ने फिल्म 'कहो ना प्यार है' से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी.

ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म 'कहो ना प्यार है' सुपरहिट रही थी.

ऋतिक रोशन की फिल्म 'कहो ना प्यार है' को रिलीज हुए 25 साल हो चुके हैं.

फिल्म के 25 साल पूरे होने की खुशी में इसे थिएटर में री-रिलीज किया जा रहा है.

लेकिन क्या आप जानते हैं ऋतिक रोशन को हॉलीवुड की इस पॉपुलर फ्रेंचाइजी का ऑफर मिला था?

एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऋतिक रोशन को हॉलीवुड की फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के 7 वें पार्ट के लिए चुना गया था.

लेकिन ऋतिक रोशन ने एक्टर विन डीजल की इस पॉपुलर फ्रेंचाइजी के लिए इनकार कर दिया था.

दरअसल उस समय ऋतिक रोशन बॉलीवुड फिल्म 'मोहनजो दारो' की शूटिंग में बिजी थे.

हॉलीवुड फिल्म 'फास्ट एंड फ्यूरियस 7' में एक्टर अली फजल नजर आए थे.

विन डीजल की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ रुपए का तगड़ा कलेक्शन किया था.

