ऋतिक रोशन ने गर्लफ्रेंड सबा आजाद संग शेयर किए कोजी फोटोज, लिखा-'थैंक्यू फॉर यू'
Bollywood Staff
| Nov 03, 2024
बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन मॉडल सबा आजाद को डेट कर रहे हैं.
मॉडल एंड एक्टर सबा आजाद का हाल ही में बर्थडे था, जिसे उन्होंने बॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन के साथ सेलिब्रेट किया है.
ऋतिक रोशन ने सबा आजाद के बर्थडे पर सोशल मीडिया पर कुछ अनसीन फोटोज को अपलोड किया है.
ऋतिक रोशन और सबा आजाद इन फोटोज में काफी कोजी पोज देते हुए नजर आ रहे हैं.
दरअसल, ऋतिक रोशन ने सबा आजाद के साथ अलग-अलग ट्रिप्स की तस्वीरें शेयर की हैं.
फोटोज में ऋतिक रोशन और सबा आजाद टेस्टी खाना और साइकिल राइड को एंजॉय करते दिख रहे हैं.
ऋतिक रोशन ने इन फोटोज के नीचे कैप्शन में 'हैप्पी बर्थडे सा' लिखा है.
ऋतिक रोशन ने सबा आजाद को बर्थडे विश करते हुए इंस्टाग्राम पर 'थैंक्यू फॉर यू' भी लिखा है.
ऋतिक रोशन और सबा आजाद आए दिन बॉलीवुड की पार्टीज में साथ नजर आते हैं.
बता दें कि ऋतिक रोशन और मॉडल सबा आजाद एक दूसरे को चार साल से डेट कर रहे हैं.
