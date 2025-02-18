आर्यन-इब्राहिम को भूले लोग, 17 साल के इस स्टारकिड का फैन हुआ पूरा इंटरनेट, यूजर्स बोले-'फ्यूचर का नेशनल...'
Masummba ChaurasiaSource:
Bollywoodlife.com | Feb 18, 2025
बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन अकसर अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं. वहीं एक्टर ने 16 फरवरी को अपनी डॉक्यूमेंन्ट्री सीरीज 'The Roshans' की सक्सेस का जश्न मनाया.
इस दौरान बॉलीवुड के कई बड़े सितारे इस जश्न में शामिल हुए, रेखा, जैकी श्रॉफ समेत कई दिग्गजों स्पॉट किए गए, लेकिन इस बीच एक स्टारकिड ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा.
सोशल मीडिया पर इस स्टारकिड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस स्टारकिड को फ्यूचर नेशनल क्रश का टैग दे दिया है.
ये स्टारकिड कोई और नहीं बल्कि ऋतिक रोशन के छोटे बेटे रिदान हैं, जिनके लुक्स का सोशल मीडिया दीवाना हो गया है. रिदान हाल ही में 'द रोशन्स' की सक्सेस पार्टी में शामिल हुए थे.
इस बीच जिसने भी उन्हें देखा बस देखता रह गया. किसी परिवार की अगर हर पीढ़ी स्मार्ट और स्टाइलिश हो तो एक कहावत कही जाती है, कि 'गुड लुक्स रन्स इन द फैमिली' और रिदान को देखने के बाद यह बात बिलकुल फिट बैठती है.
राकेश रोशन अपने समय के सबसे गुड लुकिंग एक्टर्स में से एक थे, फिर ऋतिक रोशन को तो उनके गुड लुक्स को लेकर ग्रीक गॉड तक कहा जाता है. अब उनके बेटे रिदान भी शानदार लुक्स को लेकर चर्चा में हैं.
बता दें, ऋतिक रोशन के दो बेटे हैं, जिनका नाम रेहान और रिदान है. एक्टर के दोनों बेटे लाइमलाइट में ज्यादा नहीं रहते हैं. लेकिन, 'द रोशन्स' डॉक्यूमेंट्री की सक्सेस पार्टी में रिदान कैजुअल आउटफिट में नजर आए.
रिदान को देखते ही हर कोई उनका दीवाना हो गया. कई लोगों ने तो उनकी तुलना 'टिमोथी चालमेट' से भी कर दी और स्टारकिड को 'इंडियन टिमोथी चालमेट' का टैग दे दिया.
सोशल मीडिया पर यूजर्स रिदान के लुक्स की खूब तारीफ कर रहे हैं, साथ ही आर्यन खान और इब्राहिम अली खान जैसे स्टारकिड्स के लिए बड़ा कॉम्पटीशन बता रहे हैं.
एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- 'क्यूट बेटा... फ्यूचर नेशनल क्रश.' , दूसरे ने लिखा- 'टिमोथी चालमेट का इंडियन वर्जन.' अन्य ने लिखा- 'शाहरुख खान, सैफ अली खान के बेटे हैंडसम हैं, लेकिन ऋतिक का बेटा... ओएमजी.'
