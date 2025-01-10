ट्रैफिक सिग्नल पर शुरू हुई थी ऋतिक-सुजैन की प्रेम कहानी, इस बात पर दिल हार बैठे थे ग्रीक गॉड

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 10, 2025

ऋतिक रोशन अपनी लव लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं.

अब वह सबा आजाद को डेट कर रहे हैं लेकिन एक्स वाइफ सुजैन खान संग उनकी लव स्टोरी काफी दिलचस्प थी.

बता दें कि ऋतिक रोशन को सुजैन ने ट्रैफिक सिग्नल पर देखा था और उन्हें देखते ही वह दिल दे बैठी थीं.

सुजैन ने बताया था कि वह लॉस ऐंजलिस से लौटी थीं और वह ऋतिक को जानती नहीं थीं.

वहीं तब तक ऋतिक भी बॉलीवुड में अपनी पहचान नहीं बना पाए थे, इस वजह स वह ट्रैफिक सिग्नल पर उन्हें पहचान नहीं पाई थीं.

लेकिन ऋतिक रोशन और सुजैन खान पड़ोसी थे. रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया जाता है कि 12 साल की उम्र में ही ऋतिक सुजैन के प्यार में पड़ गए थे.

कहा जाता है कि ऋतिक सुजैन से तो अपने दिल की बात कह नहीं पाए थे लेकिन उन्होंने यह बात उदय चोपड़ा को बताई थी.

ऋतिक ने कहा था कि वह सुजैन से शादी करना चाहते हैं. इसके बाद उनकी सुजैन से मुलाकातें बढ़ने लगीं और दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई थी.

इसके बाद ऋतिक और सुजैन ने साल 2000 में शादी रचा ली थी.

