25 साल बाद Re-Release होगी इस सुपरस्टार की Blockbuster फिल्म, फैंस को है बेसब्री से इंतजार
Bollywood Staff
| Dec 31, 2024
इस साल बॉलीवुड की कई फिल्में थिएटर में री -रिलीज हुई हैं.
डायरेक्टर करण जौहर और शाहरुख खान की फिल्म 'कल हो ना हो' भी थिएटर में फिर से दिखने को मिली थी.
वहीं नए साल पर एक और पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्म री- रिलीज होने जा रही है.
हम अपनी इस रिपोर्ट में ऋतिक रोशन की फिल्म 'कहो ना प्यार है' की बात कर रहे हैं.
ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल स्टारर यह फिल्म नए साल पर 25 साल पूरे कर लेगी.
फिल्म 'कहो ना प्यार है' ऋतिक रोशन के 51 वें जन्मदिन पर 10 जनवरी को री- रिलीज होगी.
ऋतिक रोशन ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'कहो ना प्यार है' से की थी.
ऋतिक रोशन एक्टर होने के साथ- साथ एक डांसर और कोरियोग्राफर भी हैं.
अपनी डेब्यू फिल्म से ऋतिक रोशन रातों -रात सुपरस्टार बन गए थे.
वहीं राकेश रोशन ने कहा 'ऋतिक रोशन ने इस फिल्म से डेब्यू किया था. मुझे इस पर गर्व है.'
राकेश ने कहा इस फिल्म को 25 साल हो गए हैं माना कि दर्शकों की पसंद बदल गई है. लेकिन कुछ चीजें टाइमलैस होती हैं.
