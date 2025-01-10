Rajinikanth के साथ बॉलीवुड के इस स्टार ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में किया था काम, बोले 'अगर आज उनके..'
Jan 10, 2025
बॉलीवुड के इस एक्टर ने सुपरस्टार रजनीकांत के साथ एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया है.
हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि ऋतिक रोशन हैं.
ऋतिक रोशन ने फिल्म 'भगवान दादा' में रजनीकांत के साथ काम किया था.
रजनीकांत स्टारर फिल्म 'भगवान दादा' को राकेश रोशन ने प्रोड्यूस किया था.
ऋतिक रोशन ने हाल ही में रजनीकांत के साथ काम करने को लेकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है.
ऋतिक रोशन को कार्यक्रम में उनकी कुछ पुरानी फोटोज को दिखाया गया था.
उन पुरानी फोटोज में ऋतिक रोशन और रजनीकांत की फिल्म 'भगवान दादा' की भी तस्वीर थी.
ऋतिक रोशन ने वो तस्वीर देखकर कहा कि एक बच्चे के तौर पर उन्हें इस पल की अहमियत का एहसास नहीं था.
ऋतिक रोशन ने बताया कि एक बच्चे के तौर पर उन्हें नहीं पता था कि वो इतने बड़े स्टार के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं.
ऋतिक रोशन ने कहा 'अगर आज वो रजनीकांत के साथ स्क्रीन शेयर करते तो वह बहुत अलग होता.'
ऋतिक रोशन ने बताया मुझे उस पल का बोझ और वजन महसूस होगा जब मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा होता हूं.
ऋतिक रोशन ने कहा कि रजनीकांत बहुत ही विनम्र और देखभाल करने वाले इंसान हैं.
