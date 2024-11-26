पढ़ाई के लिए इस एक्ट्रेस ने एक्टिंग को मारी लात, बन गई IAS ऑफिसर
Kavita
| Nov 26, 2024
बॉलीवुड के कई स्टार्स पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में आए हैं.
आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे बताने जा रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई के लिए फिल्मों को छोड़ दिया.
इस हसीना का नाम एचएस कीर्थाना हैं, जिन्होंने पढ़ाई के लिए एक्टिंग छोड़ IAS ऑफिसर बन गईं.
एचएस कीर्थाना ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी.
उन्होंने कई फिल्मों और टीवी शोज में काम करके खुद को शोबिज की दुनिया का हिस्सा बनाया.
एचएस कीर्थाना ने कई बडे़ कलाकारों के साथ साउथ की फिल्मों में काम किया.
लेकिन उन्होंने एक समय पर एक्टिंग छोड़कर सीधा UPSC की परीक्षा में जुट गईं.
एचएस कीर्थाना को एक-दो बार नहीं बल्कि 5 बार निराश होना पड़ा.
6वें अटेम्प्ट में UPSC की परीक्षा पास कर ली. उन्होंने 2020 में UPSC CSE की परीक्षा पास की.
