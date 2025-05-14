हुमा कुरैशी का एक्सपेरिमेंटल लुक वायरल, फैंस के साथ सेलेब्स ने भी दिए रिएक्शन
'महारानी' फेम एक्ट्रेस हुमा कुरैशी एक बार फिर अपने फैशन चॉइस को लेकर चर्चा में हैं.
हाल ही में उन्होंने ऐसा अतरंगी लुक कैरी किया, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर तूफान मच गया.
हुमा कुरैशी ने इंस्टाग्राम पर अपना लेटेस्ट और हटके लुक शेयर कर फैंस को चौंका दिया.
गुलाब के फूलों वाला हेयरबैंड और शानदार आई मेकअप उनके लुक को और खास बना रहा है.
इस ड्रेसअप के साथ हुमा ने कैप्शन में लिखा- 'कांच की छत को तोड़ दिया है.'
हुमा के इस लुक पर फैंस ही नहीं बल्कि लारा भूपति समेत कई सेलेब्स ने भी रिएक्ट किया है.
हुमा का ये एक्सपेरिमेंटल लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
हुमा जल्द ही सीरीज 'महारानी 4' में नजर आएंगी, जो इस साल रिलीज होगी.
