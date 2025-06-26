हुमा कुरैशी ने दिखाईं खूबसूरती की नई अदाएं, तस्वीरों से नजरें हटाना हुआ मुश्किल
Sadhna Mishra
| Jun 26, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने एक बार फिर से इंटरनेट पर आग लगा दी है.
उन्होंने अब अपनी नई दिलकश तस्वीरों से फैंस के होश उड़ा दिए है.
हुमा ने इस बार अलग-अलग लुक्स और स्टाइल के साथ जबरदस्त कॉम्बो वाला लुक फैंस को दिखाया है.
एक तस्वीर मे उन्होंने मॉडर्न जींस और जैकेट पहना, जिसमें उनका अटिट्यूड देखते ही बन रहा है.
वहीं दूसरी फोटो में वह हरे रंग के पंजाबी सूट में देसू लुक से कहर ढाती नजर आ रही हैं.
क्लोजअप शॉट्स में हुमा का कॉन्फिडेंस और कैमरा प्रेजेंस फैंस को दीवाना बना रहा है.
हुमा का ये स्टाइलिश और बोल्ड अवतार सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.
बता दें कि इन दिनों वह अपनी फिल्म 'मालिक' के 'दिल थाम' आइटम सॉन्ग को लेकर चर्चा में हैं.
