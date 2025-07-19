OTT पर राज कर रही हैं ये 6 वुमन सेंट्रिक वेब सीरीज, हर कहानी का कंटेंट है झन्नाटेदार
Sadhna Mishra
| Jul 19, 2025
अगर आप भी वुमन सेंट्रिक सीरीज के शौकीन हैं, तो आज हम आपको कुछ वेब सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं.
इस लिस्ट में 'महारानी' से लेकर 'बृंदा' तक सीरीज शामिल है, जिसका लुत्फ आप OTT प्लेटफॉर्म पर उठा सकते हैं. आइए देखते हैं लिस्ट...
हुमा कुरैशी की दमदार क्राइम थ्रिलर सीरीज 'महारानी' जो बिहार की राजनीति पर आधारित है, जिसमें उन्होंने दमदार रोल निभाया है.
तृषा कृष्णन की शानदार क्राइम थ्रिलर सीरीज 'बृंदा' जिसमें एक्ट्रेस एक महिला पुलिस अफसर के रोल में तहलका मचाती नजर आई हैं.
लड़कियों की दोस्ती, आजादी औ आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दों को दिखाती 'गर्ल्स हॉस्टल' सीरीज एक शानदार सीरीज है.
'फैमिली आज कल' वेब सीरीज एक ऐसे रिश्ते की कहानी है, जो सामाजिक सोच को चुनौती देती है. इसकी कहानी एक युवा लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है.
अपने पिता की लॉ फर्म में अपनी पहचान बना रही जेनिफर विंगेट की सीरीज 'रायसिंघानी वर्सेस रायसिंघानी' एक शानदार सिरीज है.
भौतिक आकांक्षाओं और प्यार के बीच सवाल खड़े करती सीरीज 'फाडू- ए लव स्टोरी' में सैयामी खेर ने शानदार किरदार निभाया है.
