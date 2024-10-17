दो साल में 2 बार मां बनी 'हंगामा 2' की एक्ट्रेस, जानिए वो है कौन?
Shivani Duksh
| Oct 17, 2024
बॉलीवुड की एक अदाकारा ऐसी भी है जो 2 साल में 2 बार मां बन चुकी है.
यहां हम साउथ सुपरस्टार प्रणीता सुभाष की बात कर रहे हैं.
प्रणीता सुभाष फिल्म हंगामा 2 में काम कर चुकी हैं.
प्रणीता सुभाष दो साल में 2 बार मां बन गई हैं.
सितंबर में ही प्रणीता सुभाष ने एक और बच्चे को जन्म दिया है.
प्रणीता सुभाष समय समय पर अपने बच्चों की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती हैं.
मां बनने के बाद प्रणीता सुभाष सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गई हैं.
प्रणीता सुभाष की उम्र केवल 31 साल है.
प्रणीता सुभाष ने हाल ही में अपनी बेटी का नामकरण किया है.
