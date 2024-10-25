'इस पल का हिस्सा बनना सौभाग्य की बात', क्यों कही करीना ने मनीष मल्होत्रा से ये बात
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 25, 2024
बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' का सॉन्ग 'बोलें चूड़ियां' खूब फेमस हुआ था.
इस गाने में शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, काजोल, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और करीना कपूर फैंस के फेवरेट बन गए थे.
सॉन्ग 'बोलें चूड़ियां' में करीना कपूर की अदाओं के साथ-साथ उनके लहंगे की भी खूब तारीफ हुई थी.
करीना कपूर ने इस गाने में डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया गया लहंगा पहना था.
फिल्म रिलीज होने के बाद करीना कपूर के इस खूबसूरत लहंगे ने मार्केट में एक ट्रेंड सेट कर दिया था.
मनीष मल्होत्रा के इस लहंगे का ब्लाउज, प्लाजो स्टाइल बॉटम, फिश कट डिजाइन हर लड़की का ड्रीम लहंगा बन गया था.
वर्ल्ड सम्मिट 2024 के दौरान करीना कपूर ने कहा कि वो कितनी लकी हैं कि उन्हें ये लहंगा पहनने का अवसर मिला था.
करीना कपूर ने बताया की इस लहंगे की हैवी डिमांड के चलते मनीष मल्होत्रा ने इस लहंगे के कई रेप्लिका बनाए और बेचे थे.
करीना ने कहा कि 'लेजा लेजा जो लहंगा था, मेरे हिसाब से मनीष ने इतने सारे लहंगे बेचे क्यूंकि लोगों को उसका कलर, कट और गाना पसंद था'.
करीना ने आगे कहा कि 'मैं इसका हिस्सा बनी मैं इसके लिए बहुत सौभाग्य महसूस करती हूं.'
